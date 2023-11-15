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Bursa'da AVM'de çocukların bindiği oyuncak devrildi

Bursa'da AVM'de çocukların bindiği oyuncak devrildi Bursa’da Korupark Alışveriş Merkez’inin oyun parkında çocukların bindiği oyuncak devrilince bir anda herkes panik yaşadı. O panik anları kameraya yansıdı. Kazada 5 çocuk ise hafif yaralandı.