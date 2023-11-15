İHA

Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi’nde bulunan Korupark Alışveriş Merkez’inde ağızları yüreklere getiren bir olay yaşandı.

Bindikleri oyuncak devrildi

AVM’nin içinde bulunan eğlence alanında aileler çocuklarını oyuncağa bindirdi.

Makinanın arıza yapması sonucu oyuncak aşağı çökerken, 5 çocuk hafif şekilde yaralandı.

Panik anları kamerada

Korkunç kazada facianın eşiğinden dönülürken, panik anları kameraya yansıdı. Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)