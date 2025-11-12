Bursa'da aynı apartmanda 5. kez yangın çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Güzelyalı Mahallesi 51. Sokak'ta bulunan Feyizoğlu Apartmanı'nda gece saatlerinde başlayan yangının, 7 numaralı dairede buzdolabının elektrik aksamındaki kısa devre nedeniyle çıktığı öğrenildi.

KİLİTLİ KAPIYI KIRARAK MÜDAHALE ETTİLER: YANGIN FACİASI ÖNLENDİ

Alevler kısa sürede mutfak bölümünü tamamen sardı, evin geri kalan odaları ise yoğun dumandan dolayı simsiyah hale geldi. Apartmana ait marketin yetkilisi Hakan Erdoğan, yoğun dumanı fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, kapının kilitli olması nedeniyle balyoz yardımıyla içeri girdi. Ekiplerin zamanında müdahalesi, yangının diğer dairelere sıçramasını önledi.

Ev sahibi Raşit Ö'nün tatilde olduğu öğrenilirken, olay anında evde kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi. Yangın haberini alan Öztürk'ün oğlu, acil olarak olay yerine geldi. Evi bu halde gören aile ve torunlar gözyaşlarına boğuldu.

"BU BİNA SANKİ LANETLİ, HER GÜN BİR YANGIN ÇIKIYOR"

Mahalle sakinleri ise apartmanda yaşanan bu dördüncü yangının artık tesadüf olamayacağını söyleyerek endişelerini dile getirdi. "Bu bina sanki lanetli, her gün bir yangın çıkıyor. Artık korkarak yaşıyoruz" diyen komşular, olayın nedeninin detaylı şekilde araştırılmasını istedi.

İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını tamamlarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.