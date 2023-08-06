Bursa'da bahçede başlayan yangın iş yerine ve arabaya sıçradı Bursa’da bahçede çıkan yangın yanında bulunan 6 katlı binaya ve altında bulunan iş yerine sıçradı.

İHA Bursa'da Yıldırım ilçesi Davutdede Mahallesi’nde, Zümrüt sokak üzerinde bulunan evin bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle geri dönüşüm malzemeleri tutuştu. Yangını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İş yerine sıçarayan yangın kısa sürede söndürüldü Kısa sürede büyüyen yangın 6 katlı binanın altında bulunan tamirhanedeki arabaya sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken otomobil zarar gördü. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 3 kişi 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.