Bursa'da baltayla camını kırdığı iş yerinden ayakkabı çalan hırsız yakalandı

İHA
Bursa'da bir iş yerini soyan hırsız yakayı ele verdi..
Dün saat 11.30 sıralarında Cuma Mahallesi Kasımefendi Caddesi'nde faaliyet gösteren bayram nedeniyle kapalı olan ucuzluk mağazasında meydana gelen olayda, iş yerine kapı camını baltayla kırıp giren şüpheliyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Baltayla camını kırdığı mağazaya girdi
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler ayakkabı çalan elinde baltalı Resul D.'yi (30) yakaladı.
Üzerinden yaklaşık 30 bin TL para çıkan şüpheli gözaltına alındı.
Tutuklandı
Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen Resul D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.