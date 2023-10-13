Bursa'da baskın yapılan evde 31 kaçak göçmen yakalandı Bursa'da polisin bir eve yaptığı baskında yabancı uyruklu 31 kaçak göçmen yakalanıp, sınır dışı edildi.

DHA

Sınır bölgelerinde kaçak göçle mücadele sürüyor.

Bu kapsamda sınırdan ve ülke içerisinde kaçak göçmenler tek tek tespit ediliyor.

Öte yandan bu duruma kolaylık sağlayan göçmen kaçakçılarına da geçit verilmiyor.

Son olarak Bursa'nın İnegöl ilçesinde operasyon düzenlendi.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmalarında İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi’nde bulunan bir evde kaçak göçmenlerin saklandığı bilgisine ulaşıldı.

31 göçmen yakalanarak sınır dışı edildi

Belirlenen adresi fiziki takibe alan polis, çok sayıda kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese baskın yaptı. Yapılan baskında Suriye uyruklu olduğu belirlenen 31 kaçak göçmen yakalandı.

Gözaltına alınarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürülen 31 kaçak göçmen, sınır dışı edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)