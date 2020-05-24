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- Bursa'da bekçilerin dur ihtarına uymayan 2 kişi yakalandı
Bursa'da bekçilerin dur ihtarına uymayan 2 kişi yakalandı
- İHA
- 24.05.2020 - 08:37
Ramazan Bayramı ile birlikte koronavirüsle mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağı getirilmişti.
Bu kapsamda Türkiye'nin birçok yerinde denetimler sıklaştırıldı.
ŞÜPHELİLER ARACI BEKÇİLERİN ÜZERİNE SÜRDÜ
Bursa'da mahalle bekçileri gece sokağa çıkma kısıtlaması bulunmasına rağmen sokaktan geçen içerisinde Ş.D. ve kız arkadaşının bulunduğu otomobili durdurmak istedi.
Bekçilerin "dur" ihtarına uymayan sürücü Ş.D. 16 CFF 96 plakalı otomobili bekçilerin üzerine sürerek kaçmaya başladı.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, bekçiler ile şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı.
Bekçileri ezerek kaçmaya çalıştı
İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İki şüpheli kaçtıkları esnada park halindeki 5 araca çarptı.
Kovalamacanın ardından yakalanan araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
3 BİN 150'ŞER LİRA PARA CEZASI
Araçta yapılan aramalarda 193 gram metamfetamin, 13 bin lira para, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.
Ş.D. ve arkadaşı sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, sokağa çıkma tedbirlerine uymadıkları için de 3 bin 150’şer lira ceza yediği belirtildi.
Sürücünün yanında bulunan arkadaşı ise görüntü almak isteyen gazetecilere tepki gösterdi.