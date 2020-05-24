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Bursa'da bekçilerin dur ihtarına uymayan 2 kişi yakalandı

Bursa'da bekçilerin dur ihtarına uymayan 2 kişi yakalandı

Otomobili bekçilerin üzerine sürmeye çalışan sürücü ve kız arkadaşı yakalanırken, şüphelilerin üzerinden bir miktar uyuşturucu ve 13 bin lira para çıktı.