Bursa'da binaya düşen yıldırım görüntülendi

Etkili sağanak sonrası düşen yıldırım, bir binanın bacasını parçaladı.

Bursa'da 3 katlı bir binanın üstüne yıldırım düştü. O anlar, bir kişi tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçen perşembe günü Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi.

Öğlen saatlerinde, Bursa genelinde şiddetini artıran sağanak, ilçede etkisini gösterdi. Yağışın etkisini artırması üzerine bölgeye çok sayıda yıldırım düştü.

YILDIRIM, BACAYA İSABET ETTİ

Düşen yıldırımlardan biri, mahalledeki 3 katlı bir binanın üstündeki bacaya isabet etti. O anlar ise, mahalle sakinlerinden Seyhan Sivrikaya'nın cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde geçen diyalogda, evdeki kişinin eşine "Bacaya düştü aşkım" dediği duyuldu.

Bursa'da binaya yıldırım düşme anı kamerada

"BİR ANDA YILDIRIM DÜŞTÜ"

Yıldırım düşme anını görüntülemek amacıyla cep telefonuyla kayıt aldığını söyleyen Sivrikaya, "Yağmur yağmaya başladı. Yıldırım düşmeye başladı. Ben de görüntü yakalayabilir miyim düşüncesiyle cep telefonumun kamerasını açtım. Anlık bir olay. Bir anda yıldırım düştü. Ben de ağır çekimde kayıt yapıyordum.

Yıldırımın düşme anını yakaladım. Şaşırdım. Eşim çok korktu. Komşunun zilinde arıza oluştu. Gittik kablolarını kopardık. Susmayınca pillerini çıkardık. Ben korkmadım. Zaten o anı bekliyordum. Çocuğum şaşırdı ama eşim korktu." dedi.

"MODEM VE BUZDOLABI YANDI"

Yıldırım isabet eden binanın ikinci katında oturan Murat Keskin ise, "Evde oturuyorduk. Evde kimse yoktu. Şimşekler çaktığında yakına düştüğünü hissedebiliyordum. En son çaktığında eve düştüğünü hissettim. O an elektrikler kesildi. Modem yandı. Buzdolabı yandı. Televizyon bozuldu.

Çatıya çıktığımız zaman da yıldırım düştüğünü gördük. Aklımıza bile gelmezdi. Evimizin yanında bulunan inşaatta iş makinesi vardı. Muhtemelen elektriği ondan çekti. Çatıya çıktığımızda tuğlalar parçalanmıştı. Yerler tuğla parçasıyla dolmuştu." ifadelerini kullandı.