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Bursa'da bir fındık tarlasında esrar yakalandı

Bursa'da bir fındık tarlasında esrar yakalandı

Yenişehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu fındık tarlasında 38 kök Hint keneviri ve bir miktar kubar esrar adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.