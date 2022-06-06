Bursa'da bir genç, hava almak için gittiği ormanda mahsur kaldı

Bursa'da bir genç, hava almak için gittiği ormanda mahsur kaldı

Bursa'da Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ardından hava almak için gittiği ormanlık alanda mahsur kalan Burak Pıtırkan (14), AFAD ekiplerince kurtarıldı.

LGS sınavına giren Burak Pıtırkan, aylardır yaşadığı stres ve yorgunluğu üzerinden atmak için Bursa'nın Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda yürüyüş yapmaya gitti.

Ormanlık alanda mahsur kaldı

Burada bir süre yürüyen Pıtırkan, havanın kararmasıyla birlikte bölgede bulunan su bendinin olduğu noktada mahsur kaldı. Dönüş yolunu karıştıran Pıtırkan, saat 21.00 sıralarında durumu ailesiyle paylaştı.

2 saat sonra kurtarıldı

Ailesinin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ormanlık alanda arama- kurtarma çalışmasına başlayan ekipler, yaklaşık 2 saat sonra Pıtırkan’a ulaştı.

Ekipler, Pıtırkan’ı kurtarıp, ailesine teslim etti. Herhangi bir yarası bulunmayan Pıtırkan, AFAD ekiplerine sarılarak, teşekkür etti.





































