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    Bursa'da bir inşaat işçisi demir bağlarken akıma kapıldı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde toplu konut inşaatında elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.
    • İHA
    • 06.01.2022 - 17:24
    • Güncelleme : 06.01.2022 - 17:31
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    Bursa'da bir inşaat işçisi demir bağlarken akıma kapıldı

    Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeni İnegöl bölgesinde yapımı devam eden inşaatta gerçekleşen olayda, demir bağlama işlemi yapan 28 yaşındaki Ömer B., elektrik akımına kapıldı.

    YARALANAN İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

    Arkadaşları tarafından kurtarılan işçi, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma olayla alakalı tahkikat başlattı.

    Bursa da bir inşaat işçisi demir bağlarken akıma kapıldı #1

    Bursa da bir inşaat işçisi demir bağlarken akıma kapıldı #2


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