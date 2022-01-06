Bursa'da bir inşaat işçisi demir bağlarken akıma kapıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde toplu konut inşaatında elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.
- İHA
- 06.01.2022 - 17:24
- Güncelleme : 06.01.2022 - 17:31
Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeni İnegöl bölgesinde yapımı devam eden inşaatta gerçekleşen olayda, demir bağlama işlemi yapan 28 yaşındaki Ömer B., elektrik akımına kapıldı.
YARALANAN İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI
Arkadaşları tarafından kurtarılan işçi, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma olayla alakalı tahkikat başlattı.