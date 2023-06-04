Bursa'da bir kadın, ayrılmak isteyen sevgilisini bıçakladı Bursa İnegöl'de 34 yaşındaki Arnavut uyruklu Pravnera M., kendisinden ayrılmak istediği için tartıştığı erkek arkadaşı Savaş D.'yi bacağından bıçaklayarak yaraladı. Kadın gözaltına alınırken, Savaş D. hastaneye kaldırıldı.

DHA

Bursa'da bir erkek, sevgilisi tarafından bıçaklandı..

Saat 19.30 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde meydana gelen olayda, Arnavut uyruklu Pravnera M., sevgilisi Savaş D.'yi çalıştığı yerde ziyaret etti.

Erkek arkadaşını bacağından bıçakladı

İki sevgili arasında ayrılık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkelenen kadın, yanında bulundurduğu bıçakla kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini bacağından yaraladı.

Sağlık durumu iyi

Savaş D. kanlar içinde yere yığılırken çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Savaş D., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Savaş D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alındı

Gözaltına alınan Pravnera M., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.