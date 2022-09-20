Bursa İnegöl'de çalıştığı doğrama atölyesinden maaşını alamadığını öne süren şüpheli, 10 arkadaşıyla birlikte iş yerini bastı. Yaşanan arbedede 2 kişi yaralandı.

Saat 18.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi, Kısmet Sokak’ta meydana gelen olayda, yaklaşık 1 aydır demir doğrama atölyesinde çalışan kimliği henüz belirsiz kişi, iddiaya göre patronu Ahmad Ajjan El Hadid’den maaşını istedi.

10 arkadaşını alıp iş yerini bastı

Patronundan olumsuz yanıt alınca iş yerinden ayrılan şüpheli, bir süre sonra 10 arkadaşını da yanına alarak tekrar doğrama atölyesine geldi. Şüpheli ve yanında gelen kişiler ile iş yerinde bulunanlar arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Elindeki palayla iş yeri sahibi ve oğlunu yaraladı

Bu sırada elindeki palayı sallayan şüpheli, Ahmad Ajjan El Hadid ile oğlu Yusuf Ajjan El Hadid’i yaraladı. Kavgayı görenler durumu polise bildirirken, şüpheli ve arkadaşları ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı baba- oğulu İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'da bir kişi, 10 arkadaşıyla maaşını alamadığı iş yerini bastı VİDEO

Olay anı kameraya yansıdı

Öte yandan, şüphelilerin doğrama atölyesini bastığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; doğrama atölyesinin kapısına gelen şüpheliler ile iş yerinde bulunanlar arasında tartışma yaşandığı, tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüştüğü ve şüphelinin elindeki palayı savurarak çevreye saldırdığı yer aldı.

























