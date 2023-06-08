Bursa'da bir kişi, kendisini çaldığı minibüse kilitledi Bursa'da bir otomotiv firmasına ait park alanından sıfır kilometre minibüsü çalan Caner K. polisin 20 kilometrelik takibi ile yakalandı. Şüpheli kendisini minibüse kilitlerken, polisin lastiklere ateş etmesiyle ikna olarak teslim oldu.

DHA Trajikomik olay Bursa'da yaşandı.. Saat 17.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Çeltikçi Kavşağında meydana gelen olayda, sabah saatlerinde, Gemlik ilçesinde bulunan Serbest Bölgede faaliyet gösteren bir otomotiv firmasına ait park alanından, minibüs çalındığı ihbarı üzerine polis, çalışma başlattı. Çalıntı minibüsün Gemlik ilçesinde olduğu tespit eden polis, aracı takibe aldı. Polis ekiplerinin takibe aldığı minibüsü kullanan şüpheli, takip edildiğini anlayınca izini kaybettirdi. Minibüsün bir süre sonra da Orhangazi yolunda seyir halinde olduğu belirlendi. 20 kilometre kaçtı Tali yollardan Orhangazi ilçesine kadar ilerleyen minibüsün sürücüsü, Gemlik ve Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından, 20 kilometrelik takiple, Çeltikçi kavşağındaki trafik ışıklarında önü kesilerek durduruldu. Kendini araca kilitledi, polis lastiklere ateş etti Polis ekipleri sürücü koltuğunda bulunan şüphelinin minibüsten inmesini istedi. Şüpheli, kendisini minibüse kilitleyince, polis, aracın lastiklerine ateş etti. Şüpheli, bunun üzerine kapıları açarak minibüsten indi. İsminin Caner K. olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alınırken, ekipler minibüste inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.