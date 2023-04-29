Bursa'da bir kişi sokak ortasında vuruldu Bursa İnegöl'de bir kişi, sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirlenemeyen şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İHA Bursa'da bir kişi sokak ortasında vuruldu.. Saat 20.30 sıralarında İnegöl'ün Yenice Mahallesi Refah Sokak'ta meydana gelen 39 yaşındaki Serkan K., sokakta yürüdüğü sırada henüz kimliği belirlenemeyen şahıs tarafından tabancayla ateş edilmesi sonucu ayağından yaralandı. Ayağından yaralandı Saldırgan kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı ise araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayağından yaralanan adamın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.