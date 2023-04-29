Bursa'da bir kişi sokak ortasında vuruldu
İHA

Bursa'da bir kişi sokak ortasında vuruldu..

Saat 20.30 sıralarında İnegöl'ün Yenice Mahallesi Refah Sokak'ta meydana gelen 39 yaşındaki Serkan K., sokakta yürüdüğü sırada henüz kimliği belirlenemeyen şahıs tarafından tabancayla ateş edilmesi sonucu ayağından yaralandı.

Ayağından yaralandı

Saldırgan kaçarak kayıplara karıştı. ise araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ayağından yaralanan adamın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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