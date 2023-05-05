Bursa'da bir kişi tartıştığı şahsı bacağından vurdu Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Hocaköy Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda, bir kişi bacağından yaralandı.

İHA

Bursa'da yaşanılan kavgada kan aktı..

Gece 04.00 sıralarında Hocaköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 26 yaşındaki Abdulkadir P., henüz kimliği bilinmeyen şahısla yolda karşılaştı.

2 kişi arasında süren tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

Silahla bacağından vurdu

Kavgada ismi öğrenilemeyen şahıs, tabancayla Abdulkadir'e kurşun yağdırdı. Bacağına mermi isabet eden Abdulkadir yaralandı. Şüpheli kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı, yoldan geçen bir sürücü tarafından araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.