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Bursa'da bir mağazada yüzde 75 indirim kavgası

Bursa'da bir mağazada yüzde 75 indirim kavgası Bir kozmetik mağazasında başlatılan yüzde 75 indirimi duyan Bursalılar, akın ettiği mağaza önünde birbirine girdi. Mağazada yaşanan gerginliklere güvenlik görevlileri müdahale etti.