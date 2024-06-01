İHA
Kişisel bakım ve kozmetik marketi zinciri bir mağaza, 15. yılına özel 31 Mayıs'ta 250 lira ve üzeri alışverişlerde geçerli yüzde 75 indirim uyguladı.
Ancak, bu indirim tüm ülkede izdihama yol açtı..
Bunların son örneği de Bursa'da yaşandı.
İndirimi duyanlar sabahın erken saatlerde kuyruğa girdi.
Kavgalar yaşandı
Mağazada oluşan yoğunluktan dolayı çalışanlar, kapıları kapatarak müşteriler içeriye sırayla alındı.
Çalışan ve müşteriler arasında zaman zaman kavga çıktı.
Alışveriş izdihama dönüştü
İndirim adeta izdihama dönüşürken, faydalanmak isteyen vatandaşlar son ürünler için birbirine girdi.
Alışveriş merkezlerinin güvenlik görevlileri de kargaşaları önlemeye çalıştı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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