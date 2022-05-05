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    Bursa'da bir sürücü kaza sonrası kendisine tepki gösterenlere palayla saldırdı

    Bursa İnegöl'de iki otomobilin karıştığı hasarlı trafik kazasının ardından sürücüler arasında çıkan tartışma, mahallelinin de karışmasıyla arbedeye dönüştü.
    • 05.05.2022 - 21:56
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    Bursa'da bir sürücü kaza sonrası kendisine tepki gösterenlere palayla saldırdı

    Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi Harman Sokakta meydana gelen olayda, 36 yaşındaki Hakan Kurt yönetimindeki 43 RK 702 otomobil, 37 yaşındaki Samet Turan yönetimindeki 16 KNH 10 plakalı otomobile çarptı.

    Hasarlı kazanın ardından sürücüler arasında tartışma çıktı.

    Önce pala ile saldırdı, sonra ateş açtı

    Tartışmayı duyarak evlerinden sokağa çıkan Mustafa Yüncü (40) ve Yusuf Mutlu (39), bağıran sürücü Hakan Kurt'a tepki gösterdi. Hakan Kurt, kendisini bağırmaması için uyaran Mustafa Yüncü ve Yusuf Mutlu’ya önce otomobilinde bulunan palayla saldırdı, ardından da belindeki tabancayı çıkarıp kurşun yağdırdı.

    Bursa da bir sürücü kaza sonrası kendisine tepki gösterenlere palayla saldırdı #1

    Yaralıların sağlık durumları ciddi

    DHA'nın haberine göre, mermilerin isabet ettiği Yüncü ve Mutlu kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Yaralıların sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenilirken, kaçan sürücü Hakan Kurt ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


    Bursa da bir sürücü kaza sonrası kendisine tepki gösterenlere palayla saldırdı #2

    Bursa da bir sürücü kaza sonrası kendisine tepki gösterenlere palayla saldırdı #3

    Bursa da bir sürücü kaza sonrası kendisine tepki gösterenlere palayla saldırdı #4

    Bursa da bir sürücü kaza sonrası kendisine tepki gösterenlere palayla saldırdı #5

    Bursa da bir sürücü kaza sonrası kendisine tepki gösterenlere palayla saldırdı #6


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