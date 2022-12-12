Bursa'da bir sürücü sahte plakayla yolculuk yaparken polise yakalandı

İstanbul'dan satın aldığı minibüse farklı plaka takan Mustafa Ç., Bursa İnegöl girişinde bulunan plaka tanıma sistemlerinin sahte plaka uyarısı üzerine yakalanarak durduruldu.

İstanbul'dan satın aldığı minibüse, başka araca ait plakayı takan Mustafa Ç., Afyonkarahisar'a gitmek üzere yola çıktı.

115 kilometre sonra Bursa'nın İnegöl ilçesi girişinde bulunan plaka tanıma sistemlerinin (PTS) sahte plaka uyarısı üzerine İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri harekete geçti.

Sahte plakalı sürücü durduldu

Takip sonucu minibüs İnegöl çıkışında trafik polislerince durduruldu. Yapılan incelemede minibüse takılı olan 03 M 0261 plakanın başka bir araca ait olduğu tespit edildi.

Gözaltına alındı

DHA'nın haberine göre, sürücü giden Mustafa Ç., polis ekiplerince gözaltına alınırken, minibüs çekici yardımıyla polis otoparkına çekildi.





















