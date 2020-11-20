Bursa'da bisikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Tırın arkasına tutunarak bisikletle yolculuk yapan gençlerin tehlikeli yolculuğu, başka bir aracın içerisinden çekildi. Görüntüler, görenleri paniğe sevk etti.
- DHA
- 20.11.2020 - 17:05
Bursa'da iki bisikletli genç, trafikte seyir halindeki bir tırın arkasına tutunarak yolculuk etti.
O anlar, bir araç sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
ARKADAŞINI TUTARAK İLERLEDİ
Gençlerden birinin, bir eliyle arkadaşından tutunarak ilerlemesi dikkat çekti.
TEPKİ ÇEKTİ
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti.