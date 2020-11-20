Bursa'da bisikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Tırın arkasına tutunarak bisikletle yolculuk yapan gençlerin tehlikeli yolculuğu, başka bir aracın içerisinden çekildi. Görüntüler, görenleri paniğe sevk etti.

Bursa'da iki bisikletli genç, trafikte seyir halindeki bir tırın arkasına tutunarak yolculuk etti.

O anlar, bir araç sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

ARKADAŞINI TUTARAK İLERLEDİ

Gençlerden birinin, bir eliyle arkadaşından tutunarak ilerlemesi dikkat çekti.

TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti.













