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    Bursa'da borç kavgası: 3 yaralı

    İki aile arasında çıkan alacak verecek kavgasını polis ekipleri biber gazı sıkarak ayırdı.
    • DHA
    • 06.05.2020 - 18:24
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    Bursa'da borç kavgası: 3 yaralı

     

    Bursa'da, merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi’nde Şehmus Ö., yaklaşık 10 bin TL para verdiği Abdulvahap M.'nin iş yerine gidince ikili arasında borç nedeniyle tartışma çıktı.

    Tartışma, Abdulvahap M.'nin akrabaları Ramazan M. ve Ferman M.'nin de dahil olmasıyla kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Şehmus Ö. bıçakla kavga ettiği 3 kişiyi yaraladı. 3 kişi kanlar içinde yer yığılırken, Şehmus Ö. kaçtı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

    Borç kavgasında 3 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı -1

    YENİDEN KAVGA ÇIKTI

    Bir süre sonra kavgayı öğrenen Şehmus Ö.’nün yakınları, Abdulvahap M.'nin iş yerine gitti. Resul Ö. (19), Abdurrahman Ö. (22) ve Fırat Ö. (28) de iş yerinde bulunan Abdulvahap M.'nin yakınlarına saldırdı.

    2 aile arasında yeniden çıkan kavgada, taraflar birbirine çekiçle saldırdı. Kavgada, Resul Ö. hafif şekilde yaralandı.

    Borç kavgasında 3 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı -3

    4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Çevredekilerin ihbarıyla iş yerine gelen polis, kavga eden grubu biber gazı kullanarak dağıttı. Kavgaya karışan Şehmus Ö., Resul Ö., Fırat Ö. ve Abdurrahman Ö., İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

    Borç kavgasında 3 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı -2

    Borç kavgasında 3 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı -4

    Borç kavgasında 3 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı -5

    Borç kavgasında 3 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı -6

    Borç kavgasında 3 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı -7

    Borç kavgasında 3 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı -8

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