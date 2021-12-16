Bursa'da boza satan ailede kısa boylu kimse yok

Seyyar satıcılıkla başladıkları bozacılıkta işleri büyüten aile, şimdi 81 vilayete yılda 60 ton boza satıyor. Boza içerek büyüyen ailede, boyu 1.90'ın altında kimse olmadığı belirtildi.

Bulgaristan'dan Bursa'ya 1950 yıllarda gelen Kuşku Ailesi, seyyar olarak boza satmaya başladı.

İşlerini geliştiren aile, şimdi kurdukları fabrikada Türkiye'nin 81 vilayetine günde 60 ton boza gönderiyor.

Kış aylarının vazgeçilmez içeceği olan boza birçok vitamin ihtiva ediyor.

AİLEDE 1.90’IN ALTINA KİMSE YOK

TÜBİTAK'ta yapılan testlerde, bozada yüksek miktarda çinko, B12, B7 vitamini ve folik asit olduğu ortaya çıktı.

Kuşku Ailesi'nin şu an işin başında olan üçüncü kuşak temsilcileri Atakan ve Samet Kuşku'nun, boza içerek büyüdükleri için boyları 1.90'ın üzerinde…

Bozanın vücut gelişimini artırdığının en büyük delili olarak Kuşku Ailesi gösteriliyor.

“ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNDE ÇOK ETKİLİ”

Kış aylarının gelmesiyle birlikte boza taleplerinin arttığını ifade eden Atakan Kuşku, “Boza nerelere faydalı diye sorarsanız, biz kendimizden biliyoruz. Çocukların gelişiminde çok etkili. Boy uzatıyor ve kemikleri geliştiriyor. Bizim çocukluğumuz boza içerek geçti. Sabahtan akşama kadar boza içerdik. Çok boza içtiğim için boyum 1.95 santim. Kuzen ve kardeşlerimin de boyu uzun. Benim 11 yaşında oğlum var, o da çok boza tüketiyor. Onun da boyu yaşıtlarına göre uzun. Havaların soğumasıyla birlikte talepler daha da arttı. Şu an günde Türkiye'nin 91 vilayetine günde 60 ton boza gönderiyoruz. Bozalarımızı mısır, darı ve şekerle üretiyoruz.” dedi.