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    Bursa'da bronz heykeli satmaya çalışırken yakalandılar

    Bursa'da, 100 bin dolar değerinde olduğu bildirilen bronz heykeli satmaya çalışan 2 kişi suçüstü yakalandı.
    • DHA
    • 31.03.2021 - 16:24
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 16:33
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    Bursa'da bronz heykeli satmaya çalışırken yakalandılar

    Bursa'da İl Jandarma Komutanlığı Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, A.G. ve M.E.B. adlı şüphelilerde tarihi eser niteliğinde obje ve heykeller olduğu ihbarını aldı.

    İkili, teknik ve fiziki takibe alındı. Takip sırasında şüphelilerin, Mudanya ilçesi Kumyaka Mahallesi’ndeki bir restoranda bronz heykel satacağı saptandı.

    Jandarma ekipleri, restorana baskın yaparak şüphelileri suçüstü yakaladı.

    PİYASA DEĞERİ 100 BİN DOLAR

    Şüphelilerle birlikte Roma dönemine ait bronz heykel ele geçirildi. Heykelin piyasa değerinin 100 bin dolar olduğu bildirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

    Heykel ise, Bursa Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

    bronz heykel

    bronz heykel

    bronz heykel

    bronz heykel

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