Bursa'da büfede çıkan yangın, mobilya imalathanesine sıçradı: 1 yaralı

Bursa'da bir büfede çıkan yangında alevler, kısa sürede 2 iş yerini de sardı..
Saat 17.00 sıralarında İnegöl'ün Mahmudiye Mahallesi 7’nci Sokakta bulunan büfede ocaktan çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.
İş yeri alev topuna dönerken, yangın bitişikte bulunan mobilya imalathanesinin ikinci katındaki sünger deposuna sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın 1 saatte söndürüldü.
İKİ İŞ YERİNDE DE HASAR MEYDANA GELDİ
Büfe kullanılamaz hale gelirken mobilya imalathanesinin sünger deposunda hasar meydana geldi.
1 KİŞİ YARALANDI
Yangını söndürmeye çalışan mobilya imalathanesi çalışanlarından Yunus P.’nin (33) ellerinde yanıklar oluştu.
Yaralı olay yerinde sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış