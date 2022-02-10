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    Bursa'da çaldıkları otomobille gezen sevgililer, polisten kaçamadı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 1 hafta önce çaldıkları otomobille gezen Şerefettin D. ile kız arkadaşı Şule A., polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Ekipler tarafından yapılan takip sonucu yakalandı.
    • DHA
    • 10.02.2022 - 21:08
    • Güncelleme : 10.02.2022 - 22:13
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    Bursa'da çaldıkları otomobille gezen sevgililer, polisten kaçamadı

    Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde, Ahmet Elbekrçi'ye ait 16 MB 536 plakalı park halindeki otomobil, 1 hafta önce kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce düz kontak yapılarak çalındı.

    Ahmet Elbekrçi, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis, ihbar üzerine şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    ŞEHİR TURU ATARKEN YAKALANDILAR

    Otomobilin şehir merkezinde seyir halinde olduğunu belirleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü ve yanındaki kişi kaçmaya başladı.  Ara sokaklarda izlerini kaybetmeye çalışan 2 kişi, çıkmaz sokağa girince polis ekiplerince  yakalandı.

    HIRSIZ SEVGİLİLER GÖZALTINA ALINDI, ARAÇ SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

    Sevgili oldukları öğrenilen şüpheliler Şule A. ve Şerefettin D. polis ekiplerince gözaltına alınırken, otomobil ise sahibine teslim edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

    Bursa'da çaldıkları otomobille gezen sevgililer, polisten kaçamadı VİDEO

    Bursa da çaldıkları otomobille gezen sevgililer, polisten kaçamadı #1

    Bursa da çaldıkları otomobille gezen sevgililer, polisten kaçamadı #2

    Bursa da çaldıkları otomobille gezen sevgililer, polisten kaçamadı #3

    Bursa da çaldıkları otomobille gezen sevgililer, polisten kaçamadı #4

    Bursa da çaldıkları otomobille gezen sevgililer, polisten kaçamadı #5


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