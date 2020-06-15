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    Bursa'da çalıntı mobilya çalıntı kamyonette görüntülendi

    Çaldıkları kamyonetle mobilya hırsızlığı yapan kimliği belirsiz kişiler, hala bulunamadı.
    • DHA
    • 15.06.2020 - 11:59
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    Bursa'da çalıntı mobilya çalıntı kamyonette görüntülendi

    Hırsızlık içinde hırsızlık yapılan olay dün İnegöl'ün Turgutalp Mahallesi'nde meydana geldi.

    Evinin önüne parkettiği kamyonetini göremeyen 30 yaşındaki Şükrü Esen'in polise haber vermesinin üzerine polis ekipleri kamyoneti bulmak için çalışma başlattı.

    Bursa'da çalıntı mobilya çalıntı kamyonette görüntülendi - VİDEO

    GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDILAR

    Ekipler, aracı çalan şüphelilerin, Ağaç İşleri Mobilya Sanayi Sitesi'ne giderek, bir mobilya firmasına girip mobilya çaldıklarını tespit etti. Bursa kent merkezine doğru giden şüpheliler, bir akaryakıt istasyonundan yakıt alırken güvenlik kamerasına yansıdı.

    Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

    Çalıntı kamyonetle mobilya hırsızlığı -1

    Çalıntı kamyonetle mobilya hırsızlığı -2

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