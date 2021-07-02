Bursa’da cam şişe yüklü tır devrildi
Bursa'da şoförün hakimiyetini kaybettiği tır yola devrildi.
- İHA
- 02.07.2021 - 00:01
Yenişehir-Bursa Karayolu'nda akşam saatlerinde şoförün hakimiyetini kaybettiği cam şişe yüklü tır yola devrildi.
Tırdaki cam şişeler yola saçılırken, yol 1 saat trafiğe kapatıldı.
TIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ, ŞOFÖR YARA ALMADI
Şişecam Fabrikası’ndan yola çıkan Mehmet T. idaresindeki 16 VT 272 plakalı tır Seymen Kavşağı’nda kontrolden çıkarak refüje devirdi.
Tırın devrilmesiyle dorsesinde bulunan cam şişeler yola saçıldı. Şoför kazayı yara almadan atlatırken tır kullanılamaz hale geldi.
YOL 1 SAAT TRAFİĞE KAPANDI
Yola devrilen şişeler sebebiyle Yenişehir-Bursa Karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.
Ekiplerin şişeleri temizlemesi ve tırın kaldırılmasıyla, yol yeniden trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.