Bursa'da çamaşır suyu içen 1,5 yaşındaki Yiğithan, hastanelik oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, evde yerde unutulan bidondan çamaşır suyu içen minik Yiğithan O., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Saat 16.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Pazar Sokak'ta meydana gelen olayda, evde oyun oynayan Yiğithan O., yerde unutulan bidondaki çamaşır suyunu içti.

Çamaşır suyu içen bebek fenalaştı

Bir süre sonra fenalaşan bebek, ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Yiğithan O., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Sağlık durumu iyi

DHA'nın haberine göre, tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, soruşturma sürüyor.















