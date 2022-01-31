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    Bursa'da caminin sundurması çöktü: 5 yaralı

    Bolu'nun Göynük ilçesinde Aksungur Camii'nde namaz çıkışında sundurma, üzerinde biriken karlar nedeniyle çöktü, 5 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 31.01.2022 - 18:03
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 18:08
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    Bursa'da caminin sundurması çöktü: 5 yaralı

    İkindi namazı sonrası Göynük ilçesinde bulunan Aksungur Camii'nde meydana gelen olayda, caminin girişinde bulunan yaklaşık 10 metre uzunluğundaki sundurma, üzerinde biriken karların ağırlığına dayanamayarak çöktü.

    5 KİŞİ YARALANDI

    Sundurmanın altında kalan cemaatten 5 kişi, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Göynük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Bursa da caminin sundurması çöktü: 5 yaralı #1

    Bursa da caminin sundurması çöktü: 5 yaralı #2

    Bursa da caminin sundurması çöktü: 5 yaralı #3

    Bursa da caminin sundurması çöktü: 5 yaralı #4

    Bursa da caminin sundurması çöktü: 5 yaralı #5


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