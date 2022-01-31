Bursa'da caminin sundurması çöktü: 5 yaralı
Bolu'nun Göynük ilçesinde Aksungur Camii'nde namaz çıkışında sundurma, üzerinde biriken karlar nedeniyle çöktü, 5 kişi yaralandı.
- DHA
- 31.01.2022 - 18:03
- Güncelleme : 31.01.2022 - 18:08
İkindi namazı sonrası Göynük ilçesinde bulunan Aksungur Camii'nde meydana gelen olayda, caminin girişinde bulunan yaklaşık 10 metre uzunluğundaki sundurma, üzerinde biriken karların ağırlığına dayanamayarak çöktü.
5 KİŞİ YARALANDI
Sundurmanın altında kalan cemaatten 5 kişi, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Göynük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.