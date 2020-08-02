Bursa'da, camları kırdığı camiden zorla çıkarıldı

Bipolar bozukluğu olan ve girdiği camide camları kırıp vazoları deviren şahıs, polis tarafından zorla sedyeye yatırılarak hastaneye götürüldü.

Kurban Bayramı'nın birinci günü Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Merkez Camisi’ne gelen 29 yaşındaki Nazlı K., tekmelediği cami kapısının camını kırıp içeri girdi.

İçerideki vazoları deviren Nazlı K.'ye, vatandaşlar engel olmak istedi. Ancak ne vatandaşlar ne de haber verilmesi üzerine gelen cami görevlileri, genç kızı sakinleştiremedi.

"BURASI BENİM BÖLGEM"

Tüm çabalara rağmen camları kırmaya devam eden genç kız, gelen polis ekipleri tarafından ikna edilerek dışarı çıkarılmak istendi.

Nazlı K. ise “Burası benim bölgem, bölgemi terk etmeyeceğim. Burada olmak benim kalbimi sıkıştırıyor ama çıkmayacağım” diye yanıt verdi.

BİPOLAR BOZUKLUĞU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sağlık görevlilerinin girişimi de yanıtsız kalınca Nazlı K., polis ekiplerince zorla sedyeye yatırılarak, camiden çıkarıldı.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Nazlı K.’yi tanıdıklarını söyleyen vatandaşlar, genç kızda bipolar bozukluğu olduğunu dönem dönem sinir krizi geçirdiğini anlattı.