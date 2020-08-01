Bursa'da çatıya sıkışan ebabil kuşu kurtarıldı

İtfaiye ekiplerince kurtarılan ebabil kuşu, bakım için tedavi merkezi görevlilerine teslim edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ebabil kuşunun çatıya sıkışarak çırpındığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

YARALI KUŞ KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araçla çatıya sıkışan kuşu kurtardı. Yapılan kontrollerde ebabil kuşunun ayağından yaralandığı ve uçamadığı tespit edildi.

Nadir olarak görülen kuş tedavisi yapılması için İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine teslim edildi.