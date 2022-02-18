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    Bursa'da ceza yiyen oğlunun başında çakarlı lamba parçaladı

    Bursa'da polis ekipleri, çakarlı araç kullanan genç sürücüye cezai işlem uyguladı. Annesi ise sinirinden oğlunun başına çakarlı ışık cihazı ile vurdu.
    • DHA
    • 18.02.2022 - 01:19
    • Güncelleme : 18.02.2022 - 01:33
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    Bursa'da ceza yiyen oğlunun başında çakarlı lamba parçaladı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri, Yenice Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde trafik denetlemesi yaptı.

    Uygulamada çakarlı bir otomobili durdurmak isteyen polis ekipleri, aracın uygulama noktasına gelmeden içinde bulunan 4 gencin sürücü değiştirmeye çalıştığını fark etti.

    Bursa'da ceza yiyen oğlunun başında çakarlı lamba parçaladı - Video

    SÜRÜCÜYE PARA CEZASI VERİLDİ

    Ekiplerin müdahalesi üzerine C.C.K., otomobili kullandığını kabul etti. Yaşı küçük olan sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 liranın yanı sıra çakar lamba takma ve kullanmaktan bin 823 lira da cezai işlem uygulandı.

    Bursa da ceza yiyen oğlunun başında çakarlı lamba parçaladı #1

    CEZAYI DUYAN ANNE, ÇAKARI BAŞINDA PARÇALADI

    Haber verilmesi üzerine uygulama yerine gelen C.C.K.'nın annesi Sultan K., cezai işlem uygulananoğluna tepki gösterdi.

    Öfkelenen anne, sökülen çakar lambayı oğlunun başına vurarak parçaladı. Öfkeli kadın çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirilmeye çalışıldı.

    Bu sırada annesinin saldırısına uğrayan genç sürücü, "Lamba yanmıyordu anne" diyerek kendini savunmaya çalıştı. Otomobil ehliyetsiz sürücünün yakınlarına teslim edildi.

    Bursa da ceza yiyen oğlunun başında çakarlı lamba parçaladı #2

    Bursa da ceza yiyen oğlunun başında çakarlı lamba parçaladı #3

    Bursa da ceza yiyen oğlunun başında çakarlı lamba parçaladı #4

    Bursa da ceza yiyen oğlunun başında çakarlı lamba parçaladı #5

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    Bursa da ceza yiyen oğlunun başında çakarlı lamba parçaladı #7

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