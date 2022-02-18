Bursa'da polis ekipleri, çakarlı araç kullanan genç sürücüye cezai işlem uyguladı. Annesi ise sinirinden oğlunun başına çakarlı ışık cihazı ile vurdu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri, Yenice Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde trafik denetlemesi yaptı.

Uygulamada çakarlı bir otomobili durdurmak isteyen polis ekipleri, aracın uygulama noktasına gelmeden içinde bulunan 4 gencin sürücü değiştirmeye çalıştığını fark etti.

Bursa'da ceza yiyen oğlunun başında çakarlı lamba parçaladı - Video

SÜRÜCÜYE PARA CEZASI VERİLDİ

Ekiplerin müdahalesi üzerine C.C.K., otomobili kullandığını kabul etti. Yaşı küçük olan sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 liranın yanı sıra çakar lamba takma ve kullanmaktan bin 823 lira da cezai işlem uygulandı.

CEZAYI DUYAN ANNE, ÇAKARI BAŞINDA PARÇALADI

Haber verilmesi üzerine uygulama yerine gelen C.C.K.'nın annesi Sultan K., cezai işlem uygulananoğluna tepki gösterdi.

Öfkelenen anne, sökülen çakar lambayı oğlunun başına vurarak parçaladı. Öfkeli kadın çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirilmeye çalışıldı.

Bu sırada annesinin saldırısına uğrayan genç sürücü, "Lamba yanmıyordu anne" diyerek kendini savunmaya çalıştı. Otomobil ehliyetsiz sürücünün yakınlarına teslim edildi.