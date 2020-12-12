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    Bursa'da cezaevinden izinle çıkıp, kısıtlamada yakalandılar

    Kısıtlamaya rağmen tur atmak için araçla sokağa çıkan 4 şüpheliden biri, kendisini görüntüleyen gazetecilere tehdit yağdırdı.
    • DHA
    • 12.12.2020 - 09:23
    • Güncelleme : 12.12.2020 - 09:46
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    Bursa'da cezaevinden izinle çıkıp, kısıtlamada yakalandılar

    Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı İzmir Yolu Caddesi’nde, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine Gökhan B.'nin kullandığı 16 ALJ 749 plakalı otomobili durdurmak istedi.

    Dur ihtarına uymayan sürücü, aracını polis ekiplerinin üzerine sürerek hızla yoluna devam etti.

    KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

    Şüphelinin Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi’ne girmesi üzerine bölgeye giriş ve çıkışlar polis ekipleri tarafından kapatıldı.

    Yaklaşık 2 kilometrelik kovalamacanın ardından Kırlangıç Sokak’a giren sürücü Gökhan B. ile araçta bulunan Engin K. Batuhan Y.(23), Selcan A.(18) sokağı kapatan polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

    CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTIKLARI TESPİT EDİLDİ

    Şüphelilerin üzerinde ve otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Yapılan GBT sorgusunda şüphelilerin cinayet suçundan hapis cezasının olduğu ve 15 günlük izinle dışarı çıktıkları öğrenildi.

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    GAZETECİLERİ TEHDİT ETTİLER

    Şüphelilerden Engin K., kendisini görüntüleyen basın mensuplarını, “Anam avradım olsun göreceğim seni, benim anam bunu görsün bana sorsun göreceğim, sen çek.” diye tehdit ederek saldırmaya çalışırken, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

    27 BİN TL CEZA

    Şüphelilere sokağa çıkma kısıtlaması ve maske kuralını ihlal, trafiği tehlikeye düşürmek, hız sınırı ihlali, polisin ‘dur’ ihtarına uymamak suçlarından toplam 27 bin TL ceza kesildi.

    Otomobil çekiciyle emniyet otoparkına çekilirken, şüphelilerin polisteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

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