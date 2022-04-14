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    Bursa'da çiftlikte yangında 4 bin tavuk telef oldu

    Bursa Karacabey'de bulunan bir çiftlikte çıkan yangında yaklaşık 4 bin tavuk yandı.
    • 14.04.2022 - 17:13
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    Bursa'da çiftlikte yangında 4 bin tavuk telef oldu

    Karacabey- Balıkesir kara yolu üzerinde faaliyet gösteren, özel bir firmaya ait tavuk çiftliğinde bugün bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Rüzgarın da etkisiyle alevler bir anda içerisinde 8 bin adet tavuk bulunan kümeslere sıçradı.

    4 bin tavuk telef oldu

    DHA'nın haberine göre, yangını fark eden çalışanlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinden toplam 4 itfaiye aracıyla gelen ekipler, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

    Karacabey Cumhuriyet Savcılığı, yaklaşık 4 bin tavuğun öldüğü yangınla ilgili soruşturma başlattı.

    Bursa da çiftlikte yangında 4 bin tavuk telef oldu #1

    Bursa da çiftlikte yangında 4 bin tavuk telef oldu #2


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