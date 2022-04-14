Bursa'da çiftlikte yangında 4 bin tavuk telef oldu

Bursa'da çiftlikte yangında 4 bin tavuk telef oldu

Bursa Karacabey'de bulunan bir çiftlikte çıkan yangında yaklaşık 4 bin tavuk yandı.

Karacabey- Balıkesir kara yolu üzerinde faaliyet gösteren, özel bir firmaya ait tavuk çiftliğinde bugün bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler bir anda içerisinde 8 bin adet tavuk bulunan kümeslere sıçradı.

4 bin tavuk telef oldu

DHA'nın haberine göre, yangını fark eden çalışanlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinden toplam 4 itfaiye aracıyla gelen ekipler, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Karacabey Cumhuriyet Savcılığı, yaklaşık 4 bin tavuğun öldüğü yangınla ilgili soruşturma başlattı.