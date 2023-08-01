Bursa’da çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı Bursa’da iki kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

İHA

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Bursa merkez Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi’nde, 3. Tabak Sokak'ta Yunus Erdel ve Atilla Hayrandere arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı.

Kavgada silah patladı

Çıkan kavgada Hayrandere, Erdel’i önce darp etti. Ardından silahı Erdel’e doğrultarak ateş etti.

Silah sesini duyan çevredeki bekçiler sokağa gelerek Hayrandere’nin elinde bulunan silahı aldı.

Bacağından ve başından yaralandı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri bacağından ve başından yaralanan Yunus Erdel’i yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.