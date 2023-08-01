Bursa’da çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı

İHA
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Bursa merkez Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi’nde, 3. Tabak Sokak'ta Yunus Erdel ve Atilla Hayrandere arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı.
Kavgada silah patladı
Çıkan kavgada Hayrandere, Erdel’i önce darp etti. Ardından silahı Erdel’e doğrultarak ateş etti.
Silah sesini duyan çevredeki bekçiler sokağa gelerek Hayrandere’nin elinde bulunan silahı aldı.
Bacağından ve başından yaralandı
Olay yerine gelen sağlık ekipleri bacağından ve başından yaralanan Yunus Erdel’i yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.