Dolar
6.8581
-0.0393%
Euro
7.7911
0.2044%
Altın
1808.5
-0.0397%
Borsa
118712.51
0%
G. Altın
398.799
-0.0283%
Bitcoin
64343.41
-0.0884%
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Bursa'da çöp evdeki yangın 2 ev ve bir dükkanı da yaktı

    Bursa'nın Karacabey ilçesinde çıkan yangında, 1 baraka, 2 ev ve 1 iş yeri kullanılamaz hale geldi.
    • AA
    • 09.07.2020 - 06:03
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da çöp evdeki yangın 2 ev ve bir dükkanı da yaktı

    Bursa'nın Karacabey ilçesinde, İsmail D'nin (80) Saadet Mahallesi'nde yalnız yaşadığı barakada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    "ÇÖP EV"DEKİ YANGIN, ÇEVREDEKİ DİNALARA SIÇRADI

    İçinde çok miktarda biriktirilmiş çöpün bulunduğu evdeki alevler kısa sürede büyüyerek çevredeki 2 ev ile 1 hurdacı dükkanına sıçradı.

    Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Bursa'da çöp evdeki yangın 2 ev ve bir dükkanı da yaktı #1

    YAŞLI ADAM DUMANDAN ETKİLENDİ

    Mahalleli tarafından barakadan çıkarılan ve dumandan etkilenen İsmail D, 112 Acil Sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesine götürüldü.

    Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

    Bursa'da çöp evdeki yangın 2 ev ve bir dükkanı da yaktı #2

    4 KÖPEK TELEF OLDU

    Yangında barakanın yanı sıra 2 ev ve 1 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

    Yangında, İsmail D. tarafından bakılan 4 köpeğin de telef olduğu öğrenildi.

    Bursa'da çöp evdeki yangın 2 ev ve bir dükkanı da yaktı #3

    Bursa'da çöp evdeki yangın 2 ev ve bir dükkanı da yaktı #4

    Görüş Bildir