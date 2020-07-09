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- Bursa'da çöp evdeki yangın 2 ev ve bir dükkanı da yaktı
Bursa'da çöp evdeki yangın 2 ev ve bir dükkanı da yaktı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde çıkan yangında, 1 baraka, 2 ev ve 1 iş yeri kullanılamaz hale geldi.
- AA
- 09.07.2020 - 06:03
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, İsmail D'nin (80) Saadet Mahallesi'nde yalnız yaşadığı barakada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
"ÇÖP EV"DEKİ YANGIN, ÇEVREDEKİ DİNALARA SIÇRADI
İçinde çok miktarda biriktirilmiş çöpün bulunduğu evdeki alevler kısa sürede büyüyerek çevredeki 2 ev ile 1 hurdacı dükkanına sıçradı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri sevk edildi.
YAŞLI ADAM DUMANDAN ETKİLENDİ
Mahalleli tarafından barakadan çıkarılan ve dumandan etkilenen İsmail D, 112 Acil Sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesine götürüldü.
Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.
4 KÖPEK TELEF OLDU
Yangında barakanın yanı sıra 2 ev ve 1 iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Yangında, İsmail D. tarafından bakılan 4 köpeğin de telef olduğu öğrenildi.