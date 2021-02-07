Bursa'da çöp kamyonunun devrilme anı
Bursa Uludağ'dan kent merkezine doğru dönen çöp kamyonu, freni patlayınca sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yan devrildi.
- DHA
- 07.02.2021 - 12:28
- Güncelleme : 07.02.2021 - 13:07
Bursa Uludağ yolunun 20'nci kilometresinde yaşanan olayda, kent merkezine giden 45 yaşındaki G.D. idaresindeki çöp kamyonunun freni patladı.
Hızla yol alan kamyon, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazayı gören sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
SÜRÜCÜ YARALANDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı G.D.'yi Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alının sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kamyondan yola dökülen mazot ise belediye ekiplerince temizlendi. Kaza bir taksinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Bursa'da çöp kamyonunun devrilme anı VİDEO