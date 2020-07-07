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- Bursa'da, damada şaka yapalım derken ceza yediler
Bursa'da, damada şaka yapalım derken ceza yediler
- İHA
- 07.07.2020 - 12:38
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Fatma ve İsmail Efe çifti cumartesi günü dünyaevine girdi. Düğünün ardından ise İsmail Efe'nin evinin önünde eğlence düzenlendi.
Eğlence sırasında damada, arkadaşları tarafından çeşitli şakalar yapıldı.
BAŞINDA YUMURTA KIRDILAR
Damat İsmail Efe'yi araçtan indiren arkadaşları önce suyla ıslattı sonra çifte telli oynattı. Ardından ortaya konulan bir tüpte damattan menemen yapmasını isteyen arkadaşları, yapılan yemeği beğenmeyince yumurtaları damadın başında tek tek kırdı.
Bununla da yetinmeyen arkadaşları damadın kafasından aşağı un ve sıvı yağ döktü. Damadın yaşadığı o anlar ise arkadaşları tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Bursalı damada arkadaşlarından eziyet
SOSYAL MESAFE VE MASKE CEZASI KESİLDİ
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise sosyal medyada yayınlanan görüntü sonrası harekete geçti.
Damadın başında yumurta kıran 4 kişiye, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 900'er liradan toplam 3 bin 600 liralık para cezası uygulandı.