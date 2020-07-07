Dolar
6.8653
0.0743%
Euro
7.7445
-0.2819%
Altın
1775.93
-0.4785%
Borsa
118421.25
-0.054%
G. Altın
391.957
-0.4538%
Bitcoin
63338.98
-0.1873%
29ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 29 C

    Bursa'da, damada şaka yapalım derken ceza yediler

    Damadın başında şaka amacıyla yumurta kıran 4 kişiye, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıkları için 3 bin 600 lira para cezası kesildi.
    • İHA
    • 07.07.2020 - 12:38
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Bursa'da, damada şaka yapalım derken ceza yediler #1

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Fatma ve İsmail Efe çifti cumartesi günü dünyaevine girdi. Düğünün ardından ise İsmail Efe'nin evinin önünde eğlence düzenlendi.

    Eğlence sırasında damada, arkadaşları tarafından çeşitli şakalar yapıldı.

    BAŞINDA YUMURTA KIRDILAR

    Damat İsmail Efe'yi araçtan indiren arkadaşları önce suyla ıslattı sonra çifte telli oynattı. Ardından ortaya konulan bir tüpte damattan menemen yapmasını isteyen arkadaşları, yapılan yemeği beğenmeyince yumurtaları damadın başında tek tek kırdı.

    Bununla da yetinmeyen arkadaşları damadın kafasından aşağı un ve sıvı yağ döktü. Damadın yaşadığı o anlar ise arkadaşları tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

    Bursalı damada arkadaşlarından eziyet

    SOSYAL MESAFE VE MASKE CEZASI KESİLDİ

    İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise sosyal medyada yayınlanan görüntü sonrası harekete geçti.

    Damadın başında yumurta kıran 4 kişiye, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 900'er liradan toplam 3 bin 600 liralık para cezası uygulandı.

    Bursa'da, damada şaka yapalım derken ceza yediler #2

    Bursa'da, damada şaka yapalım derken ceza yediler #3

    Görüş Bildir