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Bursa'da, damada şaka yapalım derken ceza yediler

Bursa'da, damada şaka yapalım derken ceza yediler

Damadın başında şaka amacıyla yumurta kıran 4 kişiye, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıkları için 3 bin 600 lira para cezası kesildi.