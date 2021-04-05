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    Bursa'da dereler, sağanak nedeniyle taşma noktasına ulaştı

    Aşırı yağışlar nedeniyle Cerrah ve Çeltikçi dereleri taşma noktasına gelirken, ekipler de çalışma başlattı.
    • DHA
    • 05.04.2021 - 10:43
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 10:46
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    Bursa'da dereler, sağanak nedeniyle taşma noktasına ulaştı

    Bursa'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, sabaha karşı etkisini artırdı.

    İnegöl ilçesindeki Cerrah ve Çeltikçi dereleri taşma noktasına geldi, bazı tarlalar ise su altında kaldı.

    Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (BUSKİ) ekipleri, yüksek debili akan derede çalışmalara başladı.

    VATANDAŞLAR UYARILDI

    Bölgede yaşayanlar derenin taşma riskine karşı uyarıldı.

    Bursa da dereler, sağanak nedeniyle taşma noktasına ulaştı #1

    Bursa da dereler, sağanak nedeniyle taşma noktasına ulaştı #2

    Bursa da dereler, sağanak nedeniyle taşma noktasına ulaştı #3

    Bursa da dereler, sağanak nedeniyle taşma noktasına ulaştı #4

    Bursa da dereler, sağanak nedeniyle taşma noktasına ulaştı #5

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