Bursa'da dereler, sağanak nedeniyle taşma noktasına ulaştı

Aşırı yağışlar nedeniyle Cerrah ve Çeltikçi dereleri taşma noktasına gelirken, ekipler de çalışma başlattı.

Bursa'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, sabaha karşı etkisini artırdı.

İnegöl ilçesindeki Cerrah ve Çeltikçi dereleri taşma noktasına geldi, bazı tarlalar ise su altında kaldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (BUSKİ) ekipleri, yüksek debili akan derede çalışmalara başladı.

VATANDAŞLAR UYARILDI

Bölgede yaşayanlar derenin taşma riskine karşı uyarıldı.

















