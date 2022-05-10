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    Bursa'da dereye düşen anne-kızı piknikçiler kurtardı

    Bursa'da yürüyüş yaparken dereye düşen küçük kız ile onu kurtarmak için suya atlayan anne, akıntıyla birlikte sürüklenerek boğulma tehlikesi geçirdi.
    • 10.05.2022 - 20:47
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 21:15
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    Bursa'da dereye düşen anne-kızı piknikçiler kurtardı

    Saat 18.00 sıralarında Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan Gökdere üzerindeki Irgandı Köprüsü’nün yakınında meydana gelen olayda, dere kenarında piknik yapan Suriye uyruklu ailenin küçük kızı Noora Ardromlı, dere kenarında yürürken dengesini kaybederek suya düştü.

    Sürüklenen anne ve kızı çevredekiler kurtardı

    Çocuğunun dereye düştüğünü gören anne Batoul Mohamed de ardından suya atladı. Akıntıyla birlikte sürüklenmeye başlayan annenin çığlıkları üzerine, çevrede piknik yapan vatandaşlar yardıma koştu. Boğulma tehlikesi yaşayan Suriyeli anne ile kızı sudan çıkarıldı.

    DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Noora Ardromlı’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Küçük kız ve annesi, kontrollerinin ardından olay yerinden ayrıldı.

    Bursa'da dereye düşen anne-kızı piknikçiler kurtardı VİDEO

    Bursa da dereye düşen anne-kızı piknikçiler kurtardı #1

    Bursa da dereye düşen anne-kızı piknikçiler kurtardı #2

    Bursa da dereye düşen anne-kızı piknikçiler kurtardı #3

    Bursa da dereye düşen anne-kızı piknikçiler kurtardı #4

    Bursa da dereye düşen anne-kızı piknikçiler kurtardı #5

    Bursa da dereye düşen anne-kızı piknikçiler kurtardı #6

    Bursa da dereye düşen anne-kızı piknikçiler kurtardı #7

    Bursa da dereye düşen anne-kızı piknikçiler kurtardı #8

    Bursa da dereye düşen anne-kızı piknikçiler kurtardı #9

    Bursa da dereye düşen anne-kızı piknikçiler kurtardı #10


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