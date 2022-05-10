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Bursa'da dereye düşen anne-kızı piknikçiler kurtardı

Bursa'da dereye düşen anne-kızı piknikçiler kurtardı

Bursa'da yürüyüş yaparken dereye düşen küçük kız ile onu kurtarmak için suya atlayan anne, akıntıyla birlikte sürüklenerek boğulma tehlikesi geçirdi.