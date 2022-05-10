Bursa'da dereye düşen anne-kızı piknikçiler kurtardı
- 10.05.2022 - 20:47
- Güncelleme : 10.05.2022 - 21:15
Saat 18.00 sıralarında Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan Gökdere üzerindeki Irgandı Köprüsü’nün yakınında meydana gelen olayda, dere kenarında piknik yapan Suriye uyruklu ailenin küçük kızı Noora Ardromlı, dere kenarında yürürken dengesini kaybederek suya düştü.
Sürüklenen anne ve kızı çevredekiler kurtardı
Çocuğunun dereye düştüğünü gören anne Batoul Mohamed de ardından suya atladı. Akıntıyla birlikte sürüklenmeye başlayan annenin çığlıkları üzerine, çevrede piknik yapan vatandaşlar yardıma koştu. Boğulma tehlikesi yaşayan Suriyeli anne ile kızı sudan çıkarıldı.
DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Noora Ardromlı’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Küçük kız ve annesi, kontrollerinin ardından olay yerinden ayrıldı.
Bursa'da dereye düşen anne-kızı piknikçiler kurtardı VİDEO