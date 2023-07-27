Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla tarlaya uçtu Bursa’da aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak tarlalık alana uçtu.

İHA

Bursa'da sabaha karşı saat 04.15 sıralarında Adapazar'ı-İznik çevre yolunun Buski ile Hocaköy sapağının arasında, İznik’ten Adapazarı istikametine gitmekte olan 16 ACG 079 plakalı otomobilin sürücüsü Nazmi Yılmaz, Hocaköy sapağı yakınında aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Araç ters döndü

Takla atan otomobil yolun kenarında bulunan tarlaya uçarak ters döndü.

Sürücü hastaneye sevk edildi

Olay yerine gelen İznik jandarma Emniyet ekipleri ve bekçilerin de müdahalesi ile sürücü ters dönen otomobilden çıkarıldı.

112 sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sürücü İznik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.