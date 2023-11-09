Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybetti, tarlaya daldı: 1 ölü Bursa'da, aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak zeytinliğe daldı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

İHA

Bursa'nın Kestel ilçesi Çataltepe Mahallesi Çataltepe Caddesi üzerinde, Selçuk Aktaş idaresindeki 16 H 3515 plakalı pikap kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıkıp tarlaya takla atarak uçtu.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Kazada sürücü Selçuk Aktaş ve arkadaşı Akın T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Selçuk Aktaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)