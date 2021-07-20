Mustafakemalpaşa İlçe Devlet Hastanesi’nde doktor, ayağı alçılı hastasına köpek benzetmesinde bulundu. Yaşanan olay sonrası Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı.

Bursa’da Mustafakemalpaşa İlçe Devlet Hastanesi’nde bir kadın doktor, hastaları tedavi etmemekle tehdit edip, tartıştığı ayağı alçılı hastaya köpek benzetmesi yaparak, etraftakilere öfke saçtı.

Nöbetçi hekim acil ameliyata girince Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. S.E.Ç. hastalara bakmaya başladı. Yeşil alan hastalarının fazla beklemesinden kaynaklanan tartışmada Uzm. Dr. S.E.Ç.’nin ayağı sarılı genç bir hasta ile tartıştığı sırada sarfettiği hakarete varan sözler ise kameraya yansıdı.

Bursa'da doktor hastasına köpek dedi VİDEO

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"KİME İSTERSEN ŞİKAYET ET"

Tedavi olmaya gelen ayağı alçılı gençle tartışan Uzm. Dr. S.E.Ç, gence "Yürü git boşaltın burayı. Bakmıyorum canımı mı alacaksınız? Git kime istersen şikayet et. Hatırım kalır etmezsen" dedi. Genç "Hareketlere bak" diyerek cevap verirken, bunun üzerine Dr. S.E.Ç. bir görevliye seslenip "Hasan bey polisi çağırsana, gelip köpeklere mama versin" diyerek hastalara hakaret etti. O sırada tedavi olmayı bekleyen diğer hastalar da, "Hocam ayıp oluyor ama bu nasıl bir konuşma şekli" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

ETRAFTAKİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Bir vatandaş tarafından çekilerek sosyal medyada paylaşılan o anlara ait görüntüler kısa sürede binlerce kişinin tepkisine yol açtı. Binlerce kişi videoyu paylaşıp Sağlık Bakanlığını etiketledi. Bunun üzerine harekete geçen Sağlık Bakanlığı, doktor hakkında idari soruşturma başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bursa Mustafa Kemal Paşa Devlet Hastanesi’nde yaşanan ve sosyal medyaya yansıyan olayın yaşandığı gün nöbetçi hekimin acil ameliyata girmesi nedeniyle yeşil alan hastalarının bir süre beklediği ve bu nedenle bir hasta ile bir başka hekim arasında tartışma yaşandığı belirtildi.

İDARİ SORUŞTURMA AÇILDI

Soruştuma açıldığını belirten Sağlık Bakanlığı, "Bu tartışmada hekimimizin üslubu ve mesleği ile bağdaşmayan ifadeleri bizi ziyadesiyle üzmüştür. Sağlık personelimizin uzunca bir süredir zor koşullarda ve yoğun mesai ile çalıştıkları ve insani ölçülerde yıpranmış olmaları anlaşılabilir olsa da mesleki ciddiyetten ayrılmamak esastır. Bu kapsamda idari soruşturma başlatılmıştır." dedi.