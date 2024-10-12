İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından, Bursa kent merkezinde etkili olan şiddetli yağışlar, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Dolu ile birlikte gelen yağış, sürücüleri zor durumda bırakırken, trafik adeta durma noktasına geldi. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise metro istasyonları, iş yerleri ve binaların altlarında mahsur kaldı.

RÖGAR KAPAKLARI TIKANDI, YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Uyarılara rağmen temizlenmeyen yapraklar, kentin ana yollarındaki rögar kapaklarını tıkayarak su birikintilerine neden oldu. İzmir ve Ankara Yolu gibi alt geçitler ise göle dönerek geçişleri imkânsız hale getirdi. Kent merkezini etkisi altına alan bu yağış ve vatandaşların yaşadığı zorluklar, kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.