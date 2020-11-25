Bursa'da drift yapan sürücüye ceza kesildi
Bursa'da yolu boş bulan otomobil sürücüsü drift yaptı, kaza yapmaktan son anda kurtuldu.
- İHA
- 25.11.2020 - 16:09
- Güncelleme : 25.11.2020 - 16:13
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi Hüma Hatun Evleri yanı 7. Meriç sokak üzerinde bir sürücü el frenini çekerek drift yapmaya çalıştı.
Sürücünün aracın kontrolünü kaybederek park halindeki otomobile çarpacağı sırada durması da kameralara yansıdı.
Videonun sosyal medya üzerinde hızlıca yayılarak tepki alması sonucu Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
CEZA KESİLDİ
Görüntüleri izleyen polis ekipleri, aracı kullanan C.Ö.'nün sürücü belgesine 2 ay el koyarken, K.T.K.'nın 67/1-d maddesi gereği 6 bin 141 lira cezai işlem uyguladı.
Bursa'da drift yapan sürücüye ceza kesildi ViDEO