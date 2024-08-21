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Bursa'da düğün konvoyunda yolu kapatan iki sürücüye 4 bin 200 TL ceza uygulandı

Bursa'da düğün konvoyunda yolu kapatan iki sürücüye 4 bin 200 TL ceza uygulandı Bursa'da yolu kapatan düğün konvoyundaki 2 aracın sürücüsüne toplam 4 bin 200 lira para cezası uygulandı. Ayrıca her iki sürücünün ehliyetine psikoteknik eğitimine sevk edilmek üzere el konuldu.