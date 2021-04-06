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    Bursa'da düğüne giden 8 kaçak göçmen yakalandı

    Bursa'da şüphe üzerine durdurulan kamyonetteki 8 kaçak göçmenin, Bursa'ya kaçak yollarla giren başka kaçak yakınlarının düğünlerine gitmek için yolda oldukları öğrenildi.
    • İHA
    • 06.04.2021 - 09:25
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 09:31
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    Bursa'da düğüne giden 8 kaçak göçmen yakalandı

    Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, koronavirüs tedbirleri kapsamında Bursa-İzmir karayolu üzerinde denetim yapıldı.

    Ekipler, kasasında 8 kişinin bulunduğu kamyoneti durdurdu.

    İstenen izin belgesi üzerine telaşa kapılan sürücü belge gösteremedi. Ekipler, kamyonetin kasasındaki 8 kişi ile sürücü F.B.'yi incelemeye aldı.

    YURDA KAÇAK GİRDİKLERİ BELİRLENDİ

    Yapılan incelemelerde, üzerinden kimlik çıkmayan 8 kişinin yurda kaçak yollarla giren Afgan vatandaşlar olduğunu tespit etti.

    Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü F.B ve 8 kaçak göçmen, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

    İfadesi alınan F.B., sevk edildiği mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Bursa da düğüne giden 8 kaçak göçmen yakalandı #1

    KAÇAK GÖÇMENİN DÜĞÜNÜNE GİDİYORLARDI

    Öte yandan 8 kaçak göçmenin, Bursa'ya kaçak yollarla giren başka kaçak göçmen yakınlarının düğünlerine gitmek için seyir halinde olduğu öğrenildi. 8 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

    Bursa da düğüne giden 8 kaçak göçmen yakalandı #2

    Bursa da düğüne giden 8 kaçak göçmen yakalandı #3

    Bursa da düğüne giden 8 kaçak göçmen yakalandı #4

    Bursa da düğüne giden 8 kaçak göçmen yakalandı #5

    Bursa da düğüne giden 8 kaçak göçmen yakalandı #6

    Bursa da düğüne giden 8 kaçak göçmen yakalandı #7

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