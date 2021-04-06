Bursa'da düğüne giden 8 kaçak göçmen yakalandı

Bursa'da şüphe üzerine durdurulan kamyonetteki 8 kaçak göçmenin, Bursa'ya kaçak yollarla giren başka kaçak yakınlarının düğünlerine gitmek için yolda oldukları öğrenildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, koronavirüs tedbirleri kapsamında Bursa-İzmir karayolu üzerinde denetim yapıldı.

Ekipler, kasasında 8 kişinin bulunduğu kamyoneti durdurdu.

İstenen izin belgesi üzerine telaşa kapılan sürücü belge gösteremedi. Ekipler, kamyonetin kasasındaki 8 kişi ile sürücü F.B.'yi incelemeye aldı.

YURDA KAÇAK GİRDİKLERİ BELİRLENDİ

Yapılan incelemelerde, üzerinden kimlik çıkmayan 8 kişinin yurda kaçak yollarla giren Afgan vatandaşlar olduğunu tespit etti.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü F.B ve 8 kaçak göçmen, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İfadesi alınan F.B., sevk edildiği mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAÇAK GÖÇMENİN DÜĞÜNÜNE GİDİYORLARDI

Öte yandan 8 kaçak göçmenin, Bursa'ya kaçak yollarla giren başka kaçak göçmen yakınlarının düğünlerine gitmek için seyir halinde olduğu öğrenildi. 8 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.