Bursa'da düğüne giden 8 kaçak göçmen yakalandı
- İHA
- 06.04.2021 - 09:25
- Güncelleme : 06.04.2021 - 09:31
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, koronavirüs tedbirleri kapsamında Bursa-İzmir karayolu üzerinde denetim yapıldı.
Ekipler, kasasında 8 kişinin bulunduğu kamyoneti durdurdu.
İstenen izin belgesi üzerine telaşa kapılan sürücü belge gösteremedi. Ekipler, kamyonetin kasasındaki 8 kişi ile sürücü F.B.'yi incelemeye aldı.
YURDA KAÇAK GİRDİKLERİ BELİRLENDİ
Yapılan incelemelerde, üzerinden kimlik çıkmayan 8 kişinin yurda kaçak yollarla giren Afgan vatandaşlar olduğunu tespit etti.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü F.B ve 8 kaçak göçmen, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
İfadesi alınan F.B., sevk edildiği mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
KAÇAK GÖÇMENİN DÜĞÜNÜNE GİDİYORLARDI
Öte yandan 8 kaçak göçmenin, Bursa'ya kaçak yollarla giren başka kaçak göçmen yakınlarının düğünlerine gitmek için seyir halinde olduğu öğrenildi. 8 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.