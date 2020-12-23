Bursa'da koronavirüs tedbirlerine rağmen bir düğünde halay çeken 15 kişiye toplam 47 bin 700 lira ceza kesildi.

Vaka sayısının artış gösterdiği Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan bir düğünün görüntüleri sosyal medya paylaşıldı.

Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı, davetlilerin maske takmadığı düğünde, damat ve arkadaşlarının halay çekerken çekilen görüntüleri, tepki topladı.

47 BİN 700 LİRA CEZA KESİLDİ

Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, damat ile halay çektiği 14 arkadaşına sosyal mesafeye uymadıkları ve maske takmadıkları için toplam 47 bin 700 lira ceza yazdı.

Düğün salonu sahibine de 3 bin 150 lira ceza uygulandı. Ayrıca aynı kişilerin, düğün salonu dışı ile evlerinin önünde de eğlence düzenledikleri öğrenildi.

Bursa'da düğününde halay çeken damat ve arkadaşlarına ceza kesildi VİDEO

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