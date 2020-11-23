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    Bursa'da dumandan etkilenen kediler kurtarıldı

    Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki yangında, bir evde mahsur kalarak dumandan etkilenen "Garson" ve "Benek" isimli kediler, itfaiye ve sağlık ekiplerinin uğraşları sonucu hayata döndürüldü.
    • AA
    • 23.11.2020 - 14:25
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    Bursa'da dumandan etkilenen kediler kurtarıldı

    Bursa'nın Yıldırım ilçesi 75. Yıl Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki H.E'ye ait dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

    Alevlerin artması nedeniyle 4 kişilik aile "Garson" ve "Benek" isimli kedilerini alamadan dışarıya çıktı.

    İTFAİYE KEDİLERİ KURTARDI

    Bölgeye itfaiyenin ulaşmasının ardından S.E. ve S.E. isimli kız kardeşler, kedilerinin evde mahsur kaldığını söyleyerek ekiplerden yardım istedi. Bunun üzerine daireye giren itfaiye erleri, baygın haldeki hayvanları kurtardı.

    itfaiye kedi

    KALP MASAJI VE OKSİJEN MÜDAHALESİ YAPILDI

    Sokak üzerindeki çimlerin üzerine yatırılan kedilere 112 Acil Servis ekipleri kalp masajı yaptı. Sağlık ekipleri, kalpleri yeniden atmaya başlayan hayvanlara uzun süre oksijen verdi. Bu sırada ekiplerin çalışmasını endişeyle izleyen iki kardeş gözyaşı döktü.

    itfaiye kedi

    Hayvanların hareketlenmeye başlaması üzerine Garson ve Benek'i kucaklarına alan kız kardeşler, bir vatandaşın otomobiliyle kedileri veteriner hekime götürdü. Söndürülen yangında dairede hasar oluştu.

    itfaiye kedi

    itfaiye kedi

    itfaiye kedi

    itfaiye kedi

    itfaiye kedi

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