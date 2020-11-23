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Bursa'da dumandan etkilenen kediler kurtarıldı

Bursa'da dumandan etkilenen kediler kurtarıldı

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki yangında, bir evde mahsur kalarak dumandan etkilenen "Garson" ve "Benek" isimli kediler, itfaiye ve sağlık ekiplerinin uğraşları sonucu hayata döndürüldü.