Bursa'da durumu olmayanlar için mahalleli düğün salonu inşa ediyor

Bölge halkının çalıştığı düğün salonu inşaatı tamamlandığında, maddi durumu yetersiz olan vatandaşların hizmetine sunulacak. Öte yandan 600 kişilik salonun 2,5 milyon liraya mal olduğu belirtildi.

Maddi durumu iyi olmayanlar için yapılan düğün salonu inşaatında çalışmalar sürüyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde vatandaşlar ve belediye tarafından ortaklaşa bir bina inşa ediliyor.

Bina inşaatında mahalleli çalışıyor

İnşaat işçiliğini yapan 30 mahalleli, tuğlasını örüp sıvasını yaptıkları düğün salonunu çok amaçlı kullanmaya hazırlanıyor.

Ücretsiz kullanılacak

90 haneli ve 320 nüfuslu mahallenin merkezinde tek katlı olarak inşa edilen bina, durumu olmayan vatandaşların mevlit, düğün gibi organizasyonlarda ücretsiz kullanması için yapılıyor.



DHA'nın aktarımına göre; 600 kişilik salonun 2,5 milyon liraya mal olduğu belirtildi.

"Mevlit ve özel toplantılarda da kullanılacaktır"

Salon tamamlandığında, mahallelinin yanı sıra bölgede durumu olmayan ailelere de ücretsiz hizmet verileceğini söyleyen mahalle muhtarı Erdem Bayram, "Burası köylümüze tamamen ücretsiz olup, Yenişehir ve bölgesinde durumu olmayan insanlara hiçbir ücret almadan hizmet verecektir. Bunun dışında mevlit ve özel toplantılarda da kullanılacaktır. Betonu, demiri, çelik çatı malzemesi Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Yenişehir Belediyemiz de tuğlamızı, kamyonumuzu, kepçemizi sağladı. Yılbaşında başladığımız salonumuz 2023'ün mart ayında bitecek" dedi.

"Herkes bedava düğün yapabilecek"

Mahallede oturan Selahattin Kamıl usta parasını mahallelinin topladığı parayla ödediklerini belirterek, "Bu binayı biz köylüler, Büyükşehir ve Yenişehir belediyesi olarak ortaklaşa yapıyoruz. Usta parasını köylüler ile kooperatifimiz karşılıyor. Malzemesini Büyükşehir ve Yenişehir Belediyesi veriyor. Gerektiğinde imece usulü, gerektiğinde bizler çalışarak bu güzel eseri köyümüze kazandırıyoruz. Faaliyete geçtiğinde bütün civar köyler ve Yenişehir dahil herkes bedava düğün yapabilecek. Bu yapı hepimizin, sadece köyümüzün değil. Müsait olduğunda herkes burada düğününü, cemiyetini yapabilir" diye konuştu.

























