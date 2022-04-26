Bursa'da düşen uçak ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Bursa'da düşen uçak ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Yunuseli Havalimanı yakınlarında düşen tek motorlu uçakta 2 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da eğitim uçuşu sırasında düşen Teknam-2002 marka uçağın, YBS Sondaj ve Havacılık isimli şirketin sahibi Yenal Ahmet T.'ye ait olduğu ortaya çıktı.

Yapılan ilk incelemelere göre uçağı 90 saatlik uçuşu tamamlamak için kiralayan kıdemsiz pilot Murat Avşar'ın kullandığı tespit edildi.

3 kişi gözaltına alındı

2 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili YBS Havacılık şirketinin sahibi Yenal Ahmet T., uçağın sivil havacılık uçuş kurallarına uygunluğunu denetleyen firma sahibi Fevzi A. ve Uçak Teknisyeni Mustafa K. gözaltına alındı.

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