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    Bursa'da düşen uçak ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı

    Yunuseli Havalimanı yakınlarında düşen tek motorlu uçakta 2 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 00:09
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 00:46
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    Bursa'da düşen uçak ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı

    Bursa'da eğitim uçuşu sırasında düşen Teknam-2002 marka uçağın, YBS Sondaj ve Havacılık isimli şirketin sahibi Yenal Ahmet T.'ye ait olduğu ortaya çıktı.

    Yapılan ilk incelemelere göre uçağı 90 saatlik uçuşu tamamlamak için kiralayan kıdemsiz pilot Murat Avşar'ın kullandığı tespit edildi.

    3 kişi gözaltına alındı

    2 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili YBS Havacılık şirketinin sahibi Yenal Ahmet T., uçağın sivil havacılık uçuş kurallarına uygunluğunu denetleyen firma sahibi Fevzi A. ve Uçak Teknisyeni Mustafa K. gözaltına alındı.

    Bursa'da yaşanan uçak kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı VİDEO

    Bursa da düşen uçak ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı #1


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